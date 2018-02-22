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НОВОСТИ | Общество





22.02.18 08:49 В Красноярске завершился очередной этап ремонта культурного комплекса "Каменка"



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Творческое пространство Каменка - единственное в своём роде место притяжения молодых предпринимателей, аналогов которому нет за Уралом. Здесь не только производят эксклюзивную продукцию, будь то солнечные очки в деревянной оправе или лонгборды ручной работы, здесь же её реализуют. Сейчас здесь работают семь творческих лабораторий, а уже весной объявят конкурс для молодых предпринимателей, готовых присоединиться к этому проекту.

Юлия Рыжова приехала в Красноярск из Томска. Уже второй год молодой дизайнер создаёт изделия домашнего декора и полиграфию. "Здесь можно воплотить свои задумки, находясь в творческой атмосфере и имея своё пространство. Для молодых создателей это креативное место, куда приходят очень интересные люди, которые могут увидеть свой процесс, наш процесс, обсудить детали, в дальнейшем сотрудничать с нами, также это различные мероприятия, ярмарки, где мы непосредственно принимаем участие", - сказала руководитель творческой мастерской "Арт-лаборатория" Юлия Рыжова.

Сегодня завершён четвёртый этап реконструкции комплекса. Обновлённое творческое пространство оценили региональные и федеральные власти. "Если это людям интересно, если это востребовано, давайте дадим им возможность это делать. Мы должны создавать центр притяжения, центры компетенции, с одной стороны - центр притяжения, с другой - сумасшедшие идеи, которые здесь реализуются", - сказал полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

"Это место, которое ребята сделали во многом сами, не только своими руками, но и с точки зрения идеи, и здесь они чувствуют себя как дома. И эта атмосфера творческая, домашняя - главное достояние Каменки", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Сегодня в стенах пространства обсудили задачи развития подобных площадок в регионе, а также поддержку добровольчества в Сибири.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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