НОВОСТИ | Экономика













22.02.18 09:09 На улице Борисова ввели в эксплуатацию канализационно-насосную станцию





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"По договору будем передавать её в отдельную организацию. А далее уже, потому что есть процедура, осенью будет признан муниципальной собственностью и на постоянной основе будет передан в обслуживающую организацию", - сообщил глава администрации Октябрьского района Красноярска Игорь Ким.







Она была бесхозной шесть лет и доставляла людям большие неудобства. Канализационно-насосная станция на улице Борисова в Красноярске отремонтирована и введена в эксплуатацию. С 2011 года её никто не обслуживал. Трубы забились, и канализационные стоки многоэтажек вытекали на дорогу. На улице Борисова была объявлена чрезвычайная ситуация. Сейчас там сделан ремонт на 4 миллиона рублей из резервного фонда города, решается вопрос о передаче станции в муниципальную собственность."По договору будем передавать её в отдельную организацию. А далее уже, потому что есть процедура, осенью будет признан муниципальной собственностью и на постоянной основе будет передан в обслуживающую организацию", - сообщил глава администрации Октябрьского района Красноярска Игорь Ким.











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