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22.02.18 11:44 Красноярские школьники осваивают основы финансовой грамотности





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"Мы взрослые люди, у многих уже есть свои счета, свои банковские карты. Кто-то уже задумывается над тем, чтобы начать работать, подрабатывает. Финансовая тема сложная и непонятная. Хорошо, что появилась возможность разобраться", - сказала ученица 11 класса Анастасия Стутко.



"Разбираем иногда ситуации из реальной жизни, и это довольно интересно. Допустим, кто-то берёт кредит, и нам нужно посмотреть, где и как выгоднее брать кредит. Практические задания выполняем", - рассказал ученик 11 класса Наджав Керимов.



На уроках подробно рассказывают, как делать покупки через интернет, как избежать импульсивных покупок, ведь бывает, на них незаметно тратится всё заработанное. И что хранить средства лучше в банке на вкладе или на сберегательном счёте. Кстати, накопления на непредвиденные расходы эксперты советуют делать в любом случае, регулярно откладывать даже небольшие суммы. Есть ещё несколько правил, которые важно соблюдать:



- Вести учёт доходов и расходов;

- Не тратить больше, чем зарабатываешь;

- Не брать кредиты беспорядочно;

- Использовать финансовые инструменты для сбережения и накопления средств;

- Иметь финансовую подушку безопасности;

- Сохранять все оригиналы документов о финансовых операциях.



Учителя уверяют: дети становятся даже грамотнее своих родителей после таких уроков. И делятся своими соображениями, сохраняя тем самым семейный бюджет. "Например, они учатся самостоятельно планировать свой бюджет. Учатся культуре накопления, азам инвестирования. Конечно, не каждый будет пользоваться этими инструментами, но о пользе депозита и страхования узнает каждый ребёнок", - отмечает учитель Ксения Тихомирова.



Пока в этой школе основам финансовой грамотности учат только старшеклассников - 10-11 классы. Но в перспективе уже с начальной школы будут рассказывать, что такое деньги и как ими правильно управлять. 6-я гимназия стала одной из трёх школ в Красноярске, где преподают финансовую грамотность. И этот опыт будут тиражировать в другие учебные заведения.



Тема сегодняшнего урока - подоходный налог: кто и сколько должен платить. Не все взрослые знают эту информацию, а 11-классники легко решают финансовые задачи. Программа обучения, можно сказать, экспериментальная, но эти знания в жизни точно пригодятся."Мы взрослые люди, у многих уже есть свои счета, свои банковские карты. Кто-то уже задумывается над тем, чтобы начать работать, подрабатывает. Финансовая тема сложная и непонятная. Хорошо, что появилась возможность разобраться", - сказала ученица 11 класса Анастасия Стутко."Разбираем иногда ситуации из реальной жизни, и это довольно интересно. Допустим, кто-то берёт кредит, и нам нужно посмотреть, где и как выгоднее брать кредит. Практические задания выполняем", - рассказал ученик 11 класса Наджав Керимов.На уроках подробно рассказывают, как делать покупки через интернет, как избежать импульсивных покупок, ведь бывает, на них незаметно тратится всё заработанное. И что хранить средства лучше в банке на вкладе или на сберегательном счёте. Кстати, накопления на непредвиденные расходы эксперты советуют делать в любом случае, регулярно откладывать даже небольшие суммы. Есть ещё несколько правил, которые важно соблюдать:- Вести учёт доходов и расходов;- Не тратить больше, чем зарабатываешь;- Не брать кредиты беспорядочно;- Использовать финансовые инструменты для сбережения и накопления средств;- Иметь финансовую подушку безопасности;- Сохранять все оригиналы документов о финансовых операциях.Учителя уверяют: дети становятся даже грамотнее своих родителей после таких уроков. И делятся своими соображениями, сохраняя тем самым семейный бюджет. "Например, они учатся самостоятельно планировать свой бюджет. Учатся культуре накопления, азам инвестирования. Конечно, не каждый будет пользоваться этими инструментами, но о пользе депозита и страхования узнает каждый ребёнок", - отмечает учитель Ксения Тихомирова.Пока в этой школе основам финансовой грамотности учат только старшеклассников - 10-11 классы. Но в перспективе уже с начальной школы будут рассказывать, что такое деньги и как ими правильно управлять. 6-я гимназия стала одной из трёх школ в Красноярске, где преподают финансовую грамотность. И этот опыт будут тиражировать в другие учебные заведения. Владимир ЖАРИНОВ

















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