ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





22.02.18 11:48 Съёмочная группа "Вестей" побывала в ракетной части под Красноярском



Фото
Эта часть затеряна в лесах под Красноярском. Её точное месторасположение не разглашается, так же, как и численность личного состава. Дислоцирована она чуть меньше года назад. Основная задача - противовоздушная оборона.

Это мобильный зенитно-ракетный комплекс. На боевом дежурстве он находится круглосуточно, а это значит, воздушные рубежи Российской Федерации под надёжной охраной.

На боевом дежурстве Роман Акованцев. Командир батареи, капитан. Родился в Воронеже. Первое офицерское звание получил 10 лет назад, после окончания Ярославского училища противовоздушной обороны. Быть военным мечтал с детства. "Ничуть не разочаровался. Ни в армии, ни в вооружённых силах. Перспективы в армии очень хорошие. В военном отношении, в быту и вообще по жизни. Цели большие. Какой солдат не мечтает стать генералом", - сказал командир батареи Роман Акованцев.

В семье Романа двое детей. Конечно, говорит, хотелось бы, чтобы сын пошёл по его стопам. А пока в его подчинении солдаты. Вчерашних мальчишек здесь обучают защищать Родину. "Перед тем как идти в армию, я не задумывался, что свяжу с ней свою жизнь. Когда я приехал в часть, познакомился с бытом, увидел, что здесь происходит, я всерьёз задумался о заключении контракта", - рассказал военнослужащий Евгений Морозов.

Солдаты проходят строевую подготовку, учатся пользоваться оружием, занимаются спортом. В части несколько залов для занятий. У каждого военнослужащего есть телефон, но мобильным можно пользоваться только по разрешению командира. 23 февраля такое разрешение солдаты, скорее всего, получат, чтобы позвонить маме.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .