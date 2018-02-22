Эта часть затеряна в лесах под Красноярском. Её точное месторасположение не разглашается, так же, как и численность личного состава. Дислоцирована она чуть меньше года назад. Основная задача - противовоздушная оборона.
Это мобильный зенитно-ракетный комплекс. На боевом дежурстве он находится круглосуточно, а это значит, воздушные рубежи Российской Федерации под надёжной охраной.
На боевом дежурстве Роман Акованцев. Командир батареи, капитан. Родился в Воронеже. Первое офицерское звание получил 10 лет назад, после окончания Ярославского училища противовоздушной обороны. Быть военным мечтал с детства. "Ничуть не разочаровался. Ни в армии, ни в вооружённых силах. Перспективы в армии очень хорошие. В военном отношении, в быту и вообще по жизни. Цели большие. Какой солдат не мечтает стать генералом", - сказал командир батареи Роман Акованцев.
В семье Романа двое детей. Конечно, говорит, хотелось бы, чтобы сын пошёл по его стопам. А пока в его подчинении солдаты. Вчерашних мальчишек здесь обучают защищать Родину. "Перед тем как идти в армию, я не задумывался, что свяжу с ней свою жизнь. Когда я приехал в часть, познакомился с бытом, увидел, что здесь происходит, я всерьёз задумался о заключении контракта", - рассказал военнослужащий Евгений Морозов.
Солдаты проходят строевую подготовку, учатся пользоваться оружием, занимаются спортом. В части несколько залов для занятий. У каждого военнослужащего есть телефон, но мобильным можно пользоваться только по разрешению командира. 23 февраля такое разрешение солдаты, скорее всего, получат, чтобы позвонить маме.