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22.02.18 11:48 Съёмочная группа "Вестей" побывала в ракетной части под Красноярском





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Это мобильный зенитно-ракетный комплекс. На боевом дежурстве он находится круглосуточно, а это значит, воздушные рубежи Российской Федерации под надёжной охраной.



На боевом дежурстве Роман Акованцев. Командир батареи, капитан. Родился в Воронеже. Первое офицерское звание получил 10 лет назад, после окончания Ярославского училища противовоздушной обороны. Быть военным мечтал с детства. "Ничуть не разочаровался. Ни в армии, ни в вооружённых силах. Перспективы в армии очень хорошие. В военном отношении, в быту и вообще по жизни. Цели большие. Какой солдат не мечтает стать генералом", - сказал командир батареи Роман Акованцев.



В семье Романа двое детей. Конечно, говорит, хотелось бы, чтобы сын пошёл по его стопам. А пока в его подчинении солдаты. Вчерашних мальчишек здесь обучают защищать Родину. "Перед тем как идти в армию, я не задумывался, что свяжу с ней свою жизнь. Когда я приехал в часть, познакомился с бытом, увидел, что здесь происходит, я всерьёз задумался о заключении контракта", - рассказал военнослужащий Евгений Морозов.



Солдаты проходят строевую подготовку, учатся пользоваться оружием, занимаются спортом. В части несколько залов для занятий. У каждого военнослужащего есть телефон, но мобильным можно пользоваться только по разрешению командира. 23 февраля такое разрешение солдаты, скорее всего, получат, чтобы позвонить маме.



Эта часть затеряна в лесах под Красноярском. Её точное месторасположение не разглашается, так же, как и численность личного состава. Дислоцирована она чуть меньше года назад. Основная задача - противовоздушная оборона.Это мобильный зенитно-ракетный комплекс. На боевом дежурстве он находится круглосуточно, а это значит, воздушные рубежи Российской Федерации под надёжной охраной.На боевом дежурстве Роман Акованцев. Командир батареи, капитан. Родился в Воронеже. Первое офицерское звание получил 10 лет назад, после окончания Ярославского училища противовоздушной обороны. Быть военным мечтал с детства. "Ничуть не разочаровался. Ни в армии, ни в вооружённых силах. Перспективы в армии очень хорошие. В военном отношении, в быту и вообще по жизни. Цели большие. Какой солдат не мечтает стать генералом", - сказал командир батареи Роман Акованцев.В семье Романа двое детей. Конечно, говорит, хотелось бы, чтобы сын пошёл по его стопам. А пока в его подчинении солдаты. Вчерашних мальчишек здесь обучают защищать Родину. "Перед тем как идти в армию, я не задумывался, что свяжу с ней свою жизнь. Когда я приехал в часть, познакомился с бытом, увидел, что здесь происходит, я всерьёз задумался о заключении контракта", - рассказал военнослужащий Евгений Морозов.Солдаты проходят строевую подготовку, учатся пользоваться оружием, занимаются спортом. В части несколько залов для занятий. У каждого военнослужащего есть телефон, но мобильным можно пользоваться только по разрешению командира. 23 февраля такое разрешение солдаты, скорее всего, получат, чтобы позвонить маме. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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