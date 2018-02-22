22.02.18 11:42В Красноярске девушка искусала спасателей, которые вытаскивали её из Енисея
В Красноярске молодая девушка искусала спасателей, которые вытаскивали её из Енисея. Инцидент произошёл поздно вечером на набережной возле Речного вокзала. Красноярка вышла из увеселительного заведения и направилась в воду. Сначала её бросился спасать парень, затем подоспели сотрудники МЧС и пытались затащить утопающую на катер. Всем молодым людям пловчиха оставила на память по укусу. Отогревали даму в ближайшем кафе.