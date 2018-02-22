Опасная ситуация сложилась на междугородних автотрассах в Красноярском крае. О плохой видимости сотрудники ГИБДД предупреждали еще накануне, днём ситуация немного стабилизируется, а к вечеру снова ухудшится. Пойдёт снег, на дорогах образуется гололедица.
Водители отмечают, что прошедшей ночью скорость на трассах, особенно в сторону Ачинска и Абакана, была не более 50 километров в час. Ситуацию осложняют фуры, которые передвигаются на всесезонной резине. На скользкой дороге они не могут забраться даже на небольшую горку, буксуют, скатываются назад. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными на трассах.