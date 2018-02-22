НОВОСТИ | Общество













22.02.18 11:40 Водителей предупреждают об ухудшении ситуации на загородных трассах





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Водители отмечают, что прошедшей ночью скорость на трассах, особенно в сторону Ачинска и Абакана, была не более 50 километров в час. Ситуацию осложняют фуры, которые передвигаются на всесезонной резине. На скользкой дороге они не могут забраться даже на небольшую горку, буксуют, скатываются назад. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными на трассах.







Опасная ситуация сложилась на междугородних автотрассах в Красноярском крае. О плохой видимости сотрудники ГИБДД предупреждали еще накануне, днём ситуация немного стабилизируется, а к вечеру снова ухудшится. Пойдёт снег, на дорогах образуется гололедица.Водители отмечают, что прошедшей ночью скорость на трассах, особенно в сторону Ачинска и Абакана, была не более 50 километров в час. Ситуацию осложняют фуры, которые передвигаются на всесезонной резине. На скользкой дороге они не могут забраться даже на небольшую горку, буксуют, скатываются назад. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными на трассах.











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