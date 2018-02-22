НОВОСТИ | Спорт













22.02.18 11:46 Для участников Универсиады закупят 40 тысяч презервативов





Универсиада выбирает безопасный секс. Для участников зимних игр в Красноярске закупят 40 тысяч презервативов. По 10 штук на каждого гостя. Распространять изделия будут на специальных стойках в Деревне Универсиады.



Исполнительная дирекция объясняет закупку контрацептивов заботой о здоровье спортсменов и их сопровождающих. Продукцию могут закупить за счёт денег спонсоров.







Универсиада выбирает безопасный секс. Для участников зимних игр в Красноярске закупят 40 тысяч презервативов. По 10 штук на каждого гостя. Распространять изделия будут на специальных стойках в Деревне Универсиады.Исполнительная дирекция объясняет закупку контрацептивов заботой о здоровье спортсменов и их сопровождающих. Продукцию могут закупить за счёт денег спонсоров.







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