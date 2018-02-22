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22.02.18 17:41 Красноярские студенты разрабатывают проекты автобусной остановки "Сопка"



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Студенты СФУ сегодня выполняли клаузуру - это традиционное задание для творческих специальностей. За четыре часа нужно изобразить идею проекта в виде эскиза или макета. Проектирование не абстрактное, а на реальной местности, задача - преобразить автобусную остановку "Сопка".

"Сегодняшнее состояние остановки не удовлетворяет никого - развернуться негде, встать негде, парковки, которые мешают и движению и людям, которые идут на эту остановку. Вот эта задача и была поставлена перед студентами", - пояснил директор Института архитектуры и дизайна Сергей Геращенко.

Новый остановочный павильон должен органично смотреться с кампусом университета и быть комфортным для пассажиров. "Должна быть конструкция, которая будет защищать от солнца, от дождя. Если люди ожидают транспорт, они должны будут куда-то зайти", - пояснила студентка 3 курса СФУ ИАиД Юлия Чезганова.

"В идеале хотелось бы что-нибудь современное и с сибирскими традициями. Это будет выражаться в материалах: современное - это стекло, Сибирь - это дерево", - добавил студент 3 курса СФУ ИАиД Сергей Огородников.

Результат творческого мозгового штурма - более 200 работ, которые оценит специальная комиссия, после чего лучший проект остановки воплотят в жизнь. Если экспертам понравятся идеи, новая остановка появится уже перед студенческими играми 19 года. Кампус Сибирского федерального университета станет деревней Универсиады, поэтому в архитектурном ансамбле важно продумать всё до мелочей.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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