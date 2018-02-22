НОВОСТИ | Спорт













22.02.18 17:47 На Олимпиаде в Корее красноярские бобслеистки стали 12-ми





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Уже 24 февраля наши сноубордисты Вик Уайлд и Алёна Заварзина выйдут на старты. Будем следить за их выступлениями.







На Олимпиаде в Пхёнчхане красноярские бобслеистки стали 12-ми. Краевую академию зимних видов спорта представляли две пары - Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова, а также Александра Родионова и Юлия Беломестных. Сергеева и Кочержова заняли 12-е место, Родионова и Беломестных - лишь 17-е. Олимпийскими чемпионками стали немки, серебро у американок, бронза - у канадок.Уже 24 февраля наши сноубордисты Вик Уайлд и Алёна Заварзина выйдут на старты. Будем следить за их выступлениями.







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