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26.02.18 11:40 На правобережье перевернулась "скорая помощь"





Фото Фото: VK.com/kraschp



Машина скорой помощи перевернулась на бок при ДТП с иномаркой сегодня утром. В Красноярске на улице Павлова столкнулись два автомобиля. Известно, что скорая двигалась без включенных спецсигналов. По предварительным данным, легковушка ехала на зелёный сигнал светофора. И в этом случае водитель "ГАЗели" должен был убедиться, что другие участники движения уступают ему дорогу.



В момент аварии пациентов в скорой не было. При столкновении пострадала фельдшер. Она получила травмы и была госпитализирована.







Машина скорой помощи перевернулась на бок при ДТП с иномаркой сегодня утром. В Красноярске на улице Павлова столкнулись два автомобиля. Известно, что скорая двигалась без включенных спецсигналов. По предварительным данным, легковушка ехала на зелёный сигнал светофора. И в этом случае водитель "ГАЗели" должен был убедиться, что другие участники движения уступают ему дорогу.В момент аварии пациентов в скорой не было. При столкновении пострадала фельдшер. Она получила травмы и была госпитализирована.











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