Машина скорой помощи перевернулась на бок при ДТП с иномаркой сегодня утром. В Красноярске на улице Павлова столкнулись два автомобиля. Известно, что скорая двигалась без включенных спецсигналов. По предварительным данным, легковушка ехала на зелёный сигнал светофора. И в этом случае водитель "ГАЗели" должен был убедиться, что другие участники движения уступают ему дорогу.
В момент аварии пациентов в скорой не было. При столкновении пострадала фельдшер. Она получила травмы и была госпитализирована.