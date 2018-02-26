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НОВОСТИ | Спорт





26.02.18 11:44 В Красноярск из корейской больницы вернулся сноубордист Николай Олюнин



Фото
Николай явно не ожидал, что вернётся домой как герой. Такой тёплой встречи не было даже после сочинского серебра. Красноярский сноубордист мужался, но слёз было не сдержать.

Надежда нашей олимпийской сборной, он претендовал на золото Пхёнчхана. После первых двух заездов лидировал. В полуфинале по сноуборд-кроссу упал. С трассы его увезли на санях. Позже станет известно - перелом ноги в трёх местах, кости в щепки, повреждены сухожилия и мениск.

"Когда приехали к нему, лежал побледневший, но держался как настоящий мужчина. Но когда ему начали вправлять берцовую кость и коленный сустав, нас вывели, потому что ему было очень больно", - рассказала сестра Николая Олюнина Анастасия Михоношина.

В Корее Николаю сделали операцию, выписали из больницы и он сразу же отправился домой. О продолжении спортивной карьеры говорить преждевременно, но Олюнин настроен решительно. Сейчас только эмоции.

Курс реабилитации начнётся через месяц, сейчас нужно учиться ходить заново. Корейские врачи сказали, что ногу Олюнин почувствует только через полгода.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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