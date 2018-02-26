Вертолёт потерпел крушение во время посадки на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля, это самая северная точка Красноярского края. В полдень 24 февраля при посадке вертолёта авиакомпании "КрасАвиа" воздушное судно из-за сильного ветра завалилось на бок. На снимках видно, что корпус вертолёта буквально разорвало на части. Сейчас Западносибирское следственное управление на транспорте проводит проверку.
"На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил телесные повреждения, которые его жизни не угрожают. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщается на сайте ведомства.