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26.02.18 11:42 На мысе Арктический потерпел крушение вертолёт авиакомпании "КрасАвиа"





Фото Фото Владислава Власова



Вертолёт потерпел крушение во время посадки на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля, это самая северная точка Красноярского края. В полдень 24 февраля при посадке вертолёта авиакомпании "КрасАвиа" воздушное судно из-за сильного ветра завалилось на бок. На снимках видно, что корпус вертолёта буквально разорвало на части. Сейчас Западносибирское следственное управление на транспорте проводит проверку.



"На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил телесные повреждения, которые его жизни не угрожают. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщается на сайте ведомства.











Вертолёт потерпел крушение во время посадки на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля, это самая северная точка Красноярского края. В полдень 24 февраля при посадке вертолёта авиакомпании "КрасАвиа" воздушное судно из-за сильного ветра завалилось на бок. На снимках видно, что корпус вертолёта буквально разорвало на части. Сейчас Западносибирское следственное управление на транспорте проводит проверку."На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил телесные повреждения, которые его жизни не угрожают. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщается на сайте ведомства.







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