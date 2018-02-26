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НОВОСТИ | Экономика





26.02.18 17:46 Руководство КНП отчиталось о проделанной работе перед депутатами Заксобрания



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К началу прошлого года дела у "Красноярскнефте-продукта" - крупнейшей в крае сети автозаправочных станций - шли достаточно плачевно: неэффективные закупки, раздутый штат руководителей, дебиторская задолженность, неэффективное управление вели компанию к банкротству. В феврале 2017-го пришло новое руководство, которое, оценив обстановку, оперативно разработало ряд мероприятий по выводу КНП из кризиса.

"Мы оптимизировали закупочную деятельность предприятия, начиная с марта 2017 года, обеспечили закупку нефтепродуктов исключительно на бирже. Мы в полном объёме исключили посредников", - сообщил генеральный директор АО "Красноярскнефтепродукт" Андрей Чернов.

Только на закупках удалось сэкономить 200 миллионов рублей. Оптимизировали структуру предприятия, укрупнив филиалы, начали развивать магазины сопутствующих товаров - за год открыли 16 магазинов на АЗС. Взялись за реконструкцию старых заправок, открыли новые, закуплены новые бензовозы. На 30% возросли поставки топлива на север, возвращено 600 миллионов рублей долгов. В итоге удалось вывести предприятие в плюс: чистая прибыль превысила 80 миллионов рублей, налоги в бюджет края выросли почти на 200 миллионов.

"Сегодня и менеджмент и обновлённый состав совета директоров сделали большую работу, чтобы исправить ошибки 15-16 годов", - отметил председатель комитета по транспорту и связи Законодательного собрания Красноярского края Владимир Демидов.

Кроме того, "Красноярскнефтепродукт" закроет нефтебазу в Красноярске. В ближайшее время планируют решить вопросы, связанные с рекультивацией и вариантами использования земельного участка.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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