НОВОСТИ | Экономика













27.02.18 08:49 Красноярские учёные разработали новый метод сейсмопоиска углеводородов





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"Данный метод основывается на новом сейсмографическом эффекте. Он позволяет производить поиск углеводородов. По сравнению с существующими данный метод является полностью пассивным, нет никаких излучающих источников как сейсмического, так и электромагнитного поля. Это позволяет выигрывать в трудозатратах, стоимости проведения работ, а также производить работы в труднодоступной местности: в горно-таёжной, в тундре и т.д.", - пояснил ассистент кафедры радиоэлектронных систем ИИФиР СФУ Вадим Потылицын.



Оборудование, которое предлагают использовать учёные, помещается в пару чемоданов и может быть доставлено хоть в горы, хоть в тайгу. Не придётся прорубать просеку, чтобы на место изысканий проехали несколько машин класса "Урал", оснащённых оборудованием. Да и по времени это в разы быстрее. Исследование проводится в течение 10-15 минут, после чего датчики переносят и ведут новые замеры. Технология учёных СФУ, добавляют специалисты, может быть альтернативой или прекрасным дополнением традиционного поиска нефти и газа. В любом случае, она существенно увеличивает процент продуктивности скважин, а в этом, несомненно, есть экономическая выгода для всей страны.



Уже прошли полевые испытания. Сейчас совершенствуют методику и аппаратуру, а уже летом планируют продемонстрировать новую технологию потенциальным заказчикам.



Эта плата - настоящее ноу-хау в геофизике. Сигнал, который получают с её помощью, более быстрый и точный. Не нужно взрывать или снаряжать дорогостоящую экспедицию. Новая технология, отмечают учёные, не наносит экологический вред."Данный метод основывается на новом сейсмографическом эффекте. Он позволяет производить поиск углеводородов. По сравнению с существующими данный метод является полностью пассивным, нет никаких излучающих источников как сейсмического, так и электромагнитного поля. Это позволяет выигрывать в трудозатратах, стоимости проведения работ, а также производить работы в труднодоступной местности: в горно-таёжной, в тундре и т.д.", - пояснил ассистент кафедры радиоэлектронных систем ИИФиР СФУ Вадим Потылицын.Оборудование, которое предлагают использовать учёные, помещается в пару чемоданов и может быть доставлено хоть в горы, хоть в тайгу. Не придётся прорубать просеку, чтобы на место изысканий проехали несколько машин класса "Урал", оснащённых оборудованием. Да и по времени это в разы быстрее. Исследование проводится в течение 10-15 минут, после чего датчики переносят и ведут новые замеры. Технология учёных СФУ, добавляют специалисты, может быть альтернативой или прекрасным дополнением традиционного поиска нефти и газа. В любом случае, она существенно увеличивает процент продуктивности скважин, а в этом, несомненно, есть экономическая выгода для всей страны.Уже прошли полевые испытания. Сейчас совершенствуют методику и аппаратуру, а уже летом планируют продемонстрировать новую технологию потенциальным заказчикам. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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