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26.02.18 17:40 Главврача красноярского перинатального центра оставили под арестом





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Андрея Павлова не выпустили из СИЗО. Суд Железнодорожного района рассмотрел вопрос о продлении срока ареста главного врача перинатального центра Красноярска. Напомним, он подозревается в организации преступной схемы , благодаря которой получал откаты от предпринимателей при поставке медицинских товаров в медучреждение. Сам Андрей Павлов свою вину не признаёт. Суд принял сторону следователей и продлил арест на три месяца - до 28 мая.











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