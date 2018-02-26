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26.02.18 17:41 Тела погибших в автоаварии в Кемеровской области доставлены в Красноярск





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"Чтобы водитель отдыхал, потому что ехать 12 часов тяжело, решили поехать туром и выспаться в автобусе", - рассказал пассажир автобуса, пострадавший Алексей Костюков.



На склон ехали 49 человек. Автобус занесло на повороте, выезд на встречную, столкновение с грузовиком. Пять красноярцев, им было по 20-30 лет, и водитель грузовика из Самарской области погибли, 14 получили травмы. Среди жертв оказалась Ольга Петрова, работала экспертом-криминалистом в полиции. С Еленой, коллегой и подругой, они проработали шесть лет.



"Она не первый раз туда ездила. Ей очень нравилось с друзьями отдыхать. Она любила спорт. Может быть, там она находила свободу, потому что на службе это тяжело сделать", - рассказала коллега погибшей О.Петровой Елена Базарова.



Автобус частного предпринимателя для туристов зафрахтовала компания "Nicebus" - они занимаются организацией туров. "Кто не сильно пострадал, те нормально реагируют. Созваниваемся со всеми, предлагаем помощь. Все силы брошены на оказание помощи пострадавшим. Сейчас организовываем доставку вещей из Чебулинского района в Красноярск", - сообщил представитель компании Евгений Дмитриев.



Расследованием занимается полиция. К делу подключились прокуратура и следственный комитет. "Следователями отделения МВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают семь лет лишения свободы", - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Наталья Маслакова.



Шесть пассажиров автобуса остаются в больницах Кемеровской области и Красноярска. Одни из мужчин в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас решает вопрос о выплате страховки пострадавшим и погибшим в ДТП. Тем временем в Красноярск доставлены тела жертв аварии. Их близкие и родственники готовятся к похоронам.



Алексей Костюков в момент аварии , в два часа ночи, не спал. Видел приближение грузовика. У молодого человека лопнула десна, ушибы, сотрясение. Он сидел ближе к водителю, это и спасло - удар пришёлся в заднюю часть автобуса. На горнолыжный курорт Шерегеш с друзьями впервые поехал туром, а не на личной машине."Чтобы водитель отдыхал, потому что ехать 12 часов тяжело, решили поехать туром и выспаться в автобусе", - рассказал пассажир автобуса, пострадавший Алексей Костюков.На склон ехали 49 человек. Автобус занесло на повороте, выезд на встречную, столкновение с грузовиком. Пять красноярцев, им было по 20-30 лет, и водитель грузовика из Самарской области погибли, 14 получили травмы. Среди жертв оказалась Ольга Петрова, работала экспертом-криминалистом в полиции. С Еленой, коллегой и подругой, они проработали шесть лет."Она не первый раз туда ездила. Ей очень нравилось с друзьями отдыхать. Она любила спорт. Может быть, там она находила свободу, потому что на службе это тяжело сделать", - рассказала коллега погибшей О.Петровой Елена Базарова.Автобус частного предпринимателя для туристов зафрахтовала компания "Nicebus" - они занимаются организацией туров. "Кто не сильно пострадал, те нормально реагируют. Созваниваемся со всеми, предлагаем помощь. Все силы брошены на оказание помощи пострадавшим. Сейчас организовываем доставку вещей из Чебулинского района в Красноярск", - сообщил представитель компании Евгений Дмитриев.Расследованием занимается полиция. К делу подключились прокуратура и следственный комитет. "Следователями отделения МВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают семь лет лишения свободы", - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Наталья Маслакова.Шесть пассажиров автобуса остаются в больницах Кемеровской области и Красноярска. Одни из мужчин в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас решает вопрос о выплате страховки пострадавшим и погибшим в ДТП. Тем временем в Красноярск доставлены тела жертв аварии. Их близкие и родственники готовятся к похоронам. Владимир БОГОМОЛОВ











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