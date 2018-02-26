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| НОВОСТИ | Общество
|26.02.18 19:15 Школьники узнали, как действовать, если человек провалился под лёд
В Красноярске спасатели рассказали школьникам, как нужно действовать, если человек провалился под лёд. Беседа прошла на берегу Енисея, пригласили детей из 45-й школы - это Пашенный, школа рядом с рекой, впереди весенние каникулы.
Водолазу пришлось несколько раз нырять в воду, спасатели на глазах у ребятни развернули спецсредства. Кстати, глубина в этом месте около трёх метров. За здоровье водолаза просят не беспокоиться - костюм специальный: утеплённый, непромокаемый.
По ходу операции дети задавали вопросы, тут же получали ответы. Главный совет спасателей - на лёд в это время года лучше не выходить.
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