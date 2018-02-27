Краевые власти начали подготовку предложений для федеральных чиновников. Президент Владимир Путин дал поручение правительству России разработать план для ликвидации загрязнения воздуха в Красноярске. Это переход на экологичный общественный транспорт, закрытие малых котельных и модернизация очистных сооружений для промгигантов. Часть мер должна улучшить воздух уже в ближайшее время.
Владимир Часовитин, и.о. министра экологии Красноярского края: "У нас шесть котельных должно быть закрыто в этом году. На территории города уже в этом году начало реализации проекта газомоторного топлива".
Александр Усс, врио губернатора Красноярского края: "В конце этой недели состоится визит серьёзных федеральных руководителей, которые занимаются экологией, а весь перечень мероприятий, которые составят экологическую программу для Красноярска, будет разработан до лета этого года".