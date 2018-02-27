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27.02.18 08:57 Решением экологических проблем Красноярска займутся федеральные специалисты





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Владимир Часовитин, и.о. министра экологии Красноярского края: "У нас шесть котельных должно быть закрыто в этом году. На территории города уже в этом году начало реализации проекта газомоторного топлива".



Александр Усс, врио губернатора Красноярского края: "В конце этой недели состоится визит серьёзных федеральных руководителей, которые занимаются экологией, а весь перечень мероприятий, которые составят экологическую программу для Красноярска, будет разработан до лета этого года".











Краевые власти начали подготовку предложений для федеральных чиновников. Президент Владимир Путин дал поручение правительству России разработать план для ликвидации загрязнения воздуха в Красноярске. Это переход на экологичный общественный транспорт, закрытие малых котельных и модернизация очистных сооружений для промгигантов. Часть мер должна улучшить воздух уже в ближайшее время."У нас шесть котельных должно быть закрыто в этом году. На территории города уже в этом году начало реализации проекта газомоторного топлива"."В конце этой недели состоится визит серьёзных федеральных руководителей, которые занимаются экологией, а весь перечень мероприятий, которые составят экологическую программу для Красноярска, будет разработан до лета этого года".







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