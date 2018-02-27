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27.02.18 09:00 В Красноярске стартовал молодёжный этап конкурса "Волшебный лёд Сибири"





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Площадка расположится в западной части Татышев-парка у пешеходного моста. Итоги кропотливой работы жюри подведёт 3 марта, с наступлением тёплых весенних дней.







Молодёжный этап конкурса "Волшебный лёд Сибири" стартовал в Красноярске. 26 февраля прошла жеребьёвка среди 16 команд. Студенты-архитекторы и скульпторы создадут очередные произведения искусства из ледяных и снежных заготовок.Площадка расположится в западной части Татышев-парка у пешеходного моста. Итоги кропотливой работы жюри подведёт 3 марта, с наступлением тёплых весенних дней.











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