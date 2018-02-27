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27.02.18 11:42 На правобережье водитель маршрутки дважды нарушил правила





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Водителем оказался 29-летний мужчина. Ранее он уже привлекался за проезд на красный. Теперь водителю автобуса грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав сроком до шести месяцев.







Штраф или лишение прав грозит водителю маршрутки. Дорожные полицейские остановили 92-й автобус, который на улице Мичурина в Красноярске выехал на встречную полосу и проехал на запрещающий сигнал светофора.Водителем оказался 29-летний мужчина. Ранее он уже привлекался за проезд на красный. Теперь водителю автобуса грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав сроком до шести месяцев.











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