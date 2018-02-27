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27.02.18 11:47 Проект красноярских волонтёров - в лидерах народного голосования конкурса "Хочу делать добро"



Фото
Красноярский проект "Дети Красноярска - в безопасности" стал одним из лидеров народного голосования конкурса "Хочу делать добро". Волонтёры учат красноярских школьников правилам безопасности. Только в прошлом году на территории края потерялось 116 детей. Двое до сих пор не найдены, шестеро погибли. Волонтёры проводят лекции, цель которых - предотвратить пропажу несовершеннолетних.

"Мы учим основному правилу. Это правило "трёх Н": никуда, никогда, ни за что нельзя уходить с чужими людьми", - рассказала волонтёр Наталья Костарева.

"Они думают, что преступник - это человек в чёрной одежде, с пистолетом, но это не так. Чтобы поменьше было доверия к незнакомым людям, которые могут увести. Они могут и улыбаться, и приглашать к себе домой. Дети не отличают, преступник это или не преступник, и смело идут за конфетками", - добавила координатор проекта "Дети Красноярска - в безопасности" Анастасия Гуданова.

На конкурс волонтёрских проектов "Хочу делать добро" поступило 3200 работ со всей России. Проекты-лидеры, к которым относится и красноярский, оценит экспертная комиссия. Главный приз - грант до 300 тысяч рублей.








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