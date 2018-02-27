НОВОСТИ | Общество













27.02.18 11:43 Студенты-медики и будущие актёры совместно оттачивают навыки профессионального мастерства





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На импровизированный приём пришли ребята, обучающиеся на курсах актёрского мастерства. Перед профессиональной комиссией разыгрывается, по сути, небольшой спектакль. "Приходит, например, пациент, который очень много и не по делу говорит. Либо, наоборот, пациент, из которого слова не вытянешь, или такой, который во всём разбирается. Перед пациентом мы ставим такую задачу. Будущий врач никогда не знает, какой именно пациент к нему придёт, с каким характером и с какой болезнью", - пояснила актриса Красноярского драматического театра им.Пушкина Ольга Белоброва.



Затем обязательный разбор ошибок, которые допустил студент в ходе осмотра. "Такие занятия очень нам нужны как врачам, потому что нам в дальнейшем работать с разными пациентами. Мы сталкивались с такой ситуацией, но в основном за нами был закреплён лечащий доктор, мы с ним проходили практику и ситуацию брал на себя доктор, а не студенты. Мы больше наблюдали за этим", - рассказала студент 6 курса лечебного факультета КрасГМУ Ольга Вдовенко.



Студент должен показать свою компетентность: корректно провести осмотр, поставить диагноз и назначить лечение. В вузе уверены - подобная практика поможет подготовить будущих врачей к суровым реалиям наших больниц.



Методика "Стандартизированный пациент" постепенно начинает внедряться в вузах страны. Студентам шестого курса красноярского медуниверситета пришлось с ней столкнуться впервые. "Обучающиеся студенты-врачи работают с симуляторами, с роботами, оттачивая свои прежде всего мануальные навыки практические. Но никакой робот, никакой симулятор не заменит человеческих особенностей: характера, анатомии и так далее", - отметил декан лечебного факультета КрасГМУ Андрей Газенкампф.На импровизированный приём пришли ребята, обучающиеся на курсах актёрского мастерства. Перед профессиональной комиссией разыгрывается, по сути, небольшой спектакль. "Приходит, например, пациент, который очень много и не по делу говорит. Либо, наоборот, пациент, из которого слова не вытянешь, или такой, который во всём разбирается. Перед пациентом мы ставим такую задачу. Будущий врач никогда не знает, какой именно пациент к нему придёт, с каким характером и с какой болезнью", - пояснила актриса Красноярского драматического театра им.Пушкина Ольга Белоброва.Затем обязательный разбор ошибок, которые допустил студент в ходе осмотра. "Такие занятия очень нам нужны как врачам, потому что нам в дальнейшем работать с разными пациентами. Мы сталкивались с такой ситуацией, но в основном за нами был закреплён лечащий доктор, мы с ним проходили практику и ситуацию брал на себя доктор, а не студенты. Мы больше наблюдали за этим", - рассказала студент 6 курса лечебного факультета КрасГМУ Ольга Вдовенко.Студент должен показать свою компетентность: корректно провести осмотр, поставить диагноз и назначить лечение. В вузе уверены - подобная практика поможет подготовить будущих врачей к суровым реалиям наших больниц. Вероника УСКОВА











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