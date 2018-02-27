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НОВОСТИ | Общество





27.02.18 11:43 Студенты-медики и будущие актёры совместно оттачивают навыки профессионального мастерства



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Методика "Стандартизированный пациент" постепенно начинает внедряться в вузах страны. Студентам шестого курса красноярского медуниверситета пришлось с ней столкнуться впервые. "Обучающиеся студенты-врачи работают с симуляторами, с роботами, оттачивая свои прежде всего мануальные навыки практические. Но никакой робот, никакой симулятор не заменит человеческих особенностей: характера, анатомии и так далее", - отметил декан лечебного факультета КрасГМУ Андрей Газенкампф.

На импровизированный приём пришли ребята, обучающиеся на курсах актёрского мастерства. Перед профессиональной комиссией разыгрывается, по сути, небольшой спектакль. "Приходит, например, пациент, который очень много и не по делу говорит. Либо, наоборот, пациент, из которого слова не вытянешь, или такой, который во всём разбирается. Перед пациентом мы ставим такую задачу. Будущий врач никогда не знает, какой именно пациент к нему придёт, с каким характером и с какой болезнью", - пояснила актриса Красноярского драматического театра им.Пушкина Ольга Белоброва.

Затем обязательный разбор ошибок, которые допустил студент в ходе осмотра. "Такие занятия очень нам нужны как врачам, потому что нам в дальнейшем работать с разными пациентами. Мы сталкивались с такой ситуацией, но в основном за нами был закреплён лечащий доктор, мы с ним проходили практику и ситуацию брал на себя доктор, а не студенты. Мы больше наблюдали за этим", - рассказала студент 6 курса лечебного факультета КрасГМУ Ольга Вдовенко.

Студент должен показать свою компетентность: корректно провести осмотр, поставить диагноз и назначить лечение. В вузе уверены - подобная практика поможет подготовить будущих врачей к суровым реалиям наших больниц.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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