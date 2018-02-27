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27.02.18 11:41 Девятиклассник из посёлка Тертеж спас из пожара свою семью





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"Линолеум, палас - всё тлело. Я взял одеяло, но оно моментально расплавилось. Нас в школе пожарные обучали, что нужно делать в таких ситуациях", - рассказал житель п.Тертеж Вадим Липатников.



"Особо он у нас не отличался. Поэтому то, что Вадим проявил себя так достойно в такой сложной ситуации, с таким спокойствием, выдержкой и правильными действиями, конечно же, для нас почётно", - сказала директор Первоманской школы Наталья Леонова.



Самое сложное было, признаётся Вадим, вынести из огня старшую сестру. Юлия - инвалид, передвигается на коляске. Подробности этой истории смотрите в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45.



Девятиклассник из посёлка Тертеж Манского района представлен к ведомственной награде за доблесть и честь. 15-летний Вадим Липатников спас свою семью - трёх сестёр, племянницу и маму. Благодаря ему они остались живы и вовремя покинули квартиру во время пожара."Линолеум, палас - всё тлело. Я взял одеяло, но оно моментально расплавилось. Нас в школе пожарные обучали, что нужно делать в таких ситуациях", - рассказал житель п.Тертеж Вадим Липатников."Особо он у нас не отличался. Поэтому то, что Вадим проявил себя так достойно в такой сложной ситуации, с таким спокойствием, выдержкой и правильными действиями, конечно же, для нас почётно", - сказала директор Первоманской школы Наталья Леонова.Самое сложное было, признаётся Вадим, вынести из огня старшую сестру. Юлия - инвалид, передвигается на коляске. Подробности этой истории смотрите в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45.



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