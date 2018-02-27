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27.02.18 17:39 Главой Железногорска стал Игорь Куксин





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К слову, теперь у города один руководитель. Ранее полномочия делили глава администрации Железногорска и глава ЗАТО.







В Железногорске выбрали мэра. Им стал исполняющий обязанности главы ЗАТО с декабря 2017 года Игорь Германович Куксин. За него свои голоса отдали большинство депутатов местного совета - 24 против 3. Свою трудовую деятельность Куксин начал 1986 году слесарем на ГХК. Там же с 2007 года занимал должность заместителем генерального директора предприятия.К слову, теперь у города один руководитель. Ранее полномочия делили глава администрации Железногорска и глава ЗАТО.











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