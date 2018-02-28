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28.02.18 08:50 На КрАЗе запустили литейный комплекс по изготовлению цилиндрических слитков





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"Цилиндрические слитки пользуются спросом не только в России, больше за рубежом, включая Америку. Это даёт дополнительный рынок сбыта, премии и прибыль для компании", - отметил управляющий АО "РУСАЛ-Красноярск" Евгений Курьянов.



Новый литейный комплекс создавался два года, потрачено более 40 миллионов долларов. Он состоит из самых передовых технологий, в том числе и российских. С их помощью край уходит от сырьевой экономики к глубокой переработке продукции, что делает её дороже.



"С запуском этого производства более 55% того, что здесь выпускается, будет переходить в продукцию с другой добавленной стоимостью. Это означает и другие деньги, и другие технологии", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Специалисты КрАЗа прошли стажировку на предприятиях страны и зарубежных государств. Опытная партия сплава показала высокий уровень квалификации литейщиков. Теперь в планах компании - уже из готового заводского алюминия производить технологические сплавы, 120 тысяч тонн цилиндрических слитков в год.



С этого момента Красноярский край - рекордсмен алюминиевой промышленности России по выпуску цилиндрических слитков 457 диаметра. Такие формы не требуют дополнительной переработки. Они используются на производстве колёсных дисков большегрузных автомобилей и внедорожников. В мире на них большой спрос. Американская компания "Катаман" уже ждёт готовую продукцию из Красноярска."Цилиндрические слитки пользуются спросом не только в России, больше за рубежом, включая Америку. Это даёт дополнительный рынок сбыта, премии и прибыль для компании", - отметил управляющий АО "РУСАЛ-Красноярск" Евгений Курьянов.Новый литейный комплекс создавался два года, потрачено более 40 миллионов долларов. Он состоит из самых передовых технологий, в том числе и российских. С их помощью край уходит от сырьевой экономики к глубокой переработке продукции, что делает её дороже."С запуском этого производства более 55% того, что здесь выпускается, будет переходить в продукцию с другой добавленной стоимостью. Это означает и другие деньги, и другие технологии", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Специалисты КрАЗа прошли стажировку на предприятиях страны и зарубежных государств. Опытная партия сплава показала высокий уровень квалификации литейщиков. Теперь в планах компании - уже из готового заводского алюминия производить технологические сплавы, 120 тысяч тонн цилиндрических слитков в год. Вадим КУЛИКОВ

















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