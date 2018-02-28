РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





28.02.18 08:50 На КрАЗе запустили литейный комплекс по изготовлению цилиндрических слитков



Фото
С этого момента Красноярский край - рекордсмен алюминиевой промышленности России по выпуску цилиндрических слитков 457 диаметра. Такие формы не требуют дополнительной переработки. Они используются на производстве колёсных дисков большегрузных автомобилей и внедорожников. В мире на них большой спрос. Американская компания "Катаман" уже ждёт готовую продукцию из Красноярска.

"Цилиндрические слитки пользуются спросом не только в России, больше за рубежом, включая Америку. Это даёт дополнительный рынок сбыта, премии и прибыль для компании", - отметил управляющий АО "РУСАЛ-Красноярск" Евгений Курьянов.

Новый литейный комплекс создавался два года, потрачено более 40 миллионов долларов. Он состоит из самых передовых технологий, в том числе и российских. С их помощью край уходит от сырьевой экономики к глубокой переработке продукции, что делает её дороже.

"С запуском этого производства более 55% того, что здесь выпускается, будет переходить в продукцию с другой добавленной стоимостью. Это означает и другие деньги, и другие технологии", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Специалисты КрАЗа прошли стажировку на предприятиях страны и зарубежных государств. Опытная партия сплава показала высокий уровень квалификации литейщиков. Теперь в планах компании - уже из готового заводского алюминия производить технологические сплавы, 120 тысяч тонн цилиндрических слитков в год.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .