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27.02.18 17:41 В конце мая в Красноярске стартует масштабный ремонт дорог





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"Все работы будем планировать по частям, чтобы движение при этом не прекращалось, но будут сложности", - предупредил заместитель главы Красноярска, руководитель департамента городского хозяйства Юрий Шестопалов.







Этим летом в Красноярске продолжится благоустройство проспекта Мира, асфальтовое покрытие поменяют на Ленина, а также всех улицах в центре, которые пересекают Ленина, Мира, Маркса. Дорожники зайдут и на проспект Свободный - восстанавливать полотно там будут от ГорДК до СФУ; Брянскую, 9 Мая, Ботанический бульвар, Свердловскую, Калинина, Коммунальный мост, кстати, его перекрывать полностью не будут. Большая стройка начнётся в конце мая - начале июня."Все работы будем планировать по частям, чтобы движение при этом не прекращалось, но будут сложности", - предупредил заместитель главы Красноярска, руководитель департамента городского хозяйства Юрий Шестопалов.











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