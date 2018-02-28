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НОВОСТИ | Общество





28.02.18 08:36 Красноярка собрала коллекцию антикварных кукол со всех уголков планеты



Фото
В этом удивительном музее на игрушки можно не только посмотреть, но и подержать в руках и сфотографироваться с полюбившимися. Отдельное помещение для музея появилось всего полгода назад, но собирает кукол Наталья Сафонова уже пять лет. Рассказывает, когда-то в Дюссельдорфе на блошином рынке увидела антикварную куклу с очаровательным детским личиком. Именно она и стала первой в коллекции. Сейчас здесь более 350 кукол. Наталья, к слову, мама четверых детей, историю каждой куклы рассказывает с материнской нежностью.

"Одна из моих первых кукол - немецкая кукла из папье-маше. Она была произведена примерно в 1880 году в Германии. Такая красивая кукла, её хочется обнять и прижать, очень напоминает ребёнка. А эта кукла на первый взгляд может показаться очень необычной и даже устрашающей. Это кукла знаменитой Кети Крузе", - рассказала коллекционер Наталья Сафонова.

Здесь у каждой куклы свой характер. Например, эти ребятишки итальянской фирмы "Ленчи" - мечта многих коллекционеров - выделяются выражением лиц: удивлённые и обиженные, надутые щёчки, взгляд исподлобья. А это французская кукла-автоматон, она, танцуя, разливает чай. Вторую такую можно увидеть в самом крупном кукольном музее Италии.

Забавного пупса Ванечку Наталье подарила блокадница Фрида Николаевна Шопина. В 1969 году это был подарок ко дню рождения сына. А буквально неделю назад коллекция музея пополнилась ещё одним экземпляром. Этого пупса подарила посетительница и приложила записку: "Кукла Саша, 1956 год, подарок на свадьбу".

Кроме обширной экспозиции, при музее можно посетить мастер-классы кукольных мастеров и попытаться создать собственную неповторимую игрушку.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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