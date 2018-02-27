НОВОСТИ | Общество













27.02.18 17:43 1 марта региональный Росреестр проведёт единый день консультаций





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"Главный вопрос, на который мы ответим: как обезопасить себя от мошеннических действий на рынке недвижимости. В том числе расскажем о последних изобретениях в этой связи и о возможностях и гарантиях, предоставленных федеральным законом", - сказала начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по краю Елена Кац.







Региональный Росреестр будет массово консультировать жителей края, но только один день. 1 марта в офисах в разных районах и Красноярске пройдёт единый день консультаций. Акция приурочена к 10-летию Росреестра и 20-летию создания системы госрегистрации прав на недвижимое имущество. Жителям края будут разъяснять, как зарегистрировать гараж, право на него в составе кооператива, как поступать, если часть вашего участка занял сосед - ответы дадут на самые разные вопросы."Главный вопрос, на который мы ответим: как обезопасить себя от мошеннических действий на рынке недвижимости. В том числе расскажем о последних изобретениях в этой связи и о возможностях и гарантиях, предоставленных федеральным законом", - сказала начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по краю Елена Кац.











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