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28.02.18 11:22 Житель Красноярска осуждён за призывы к терроризму





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По материалам ФСБ возбудили уголовное дело. Суд признал собранные доказательства достаточными и отправил мужчину в колонию на три года.







Житель Красноярска осуждён за призывы к терроризму. 39-летний уроженец Дагестана в социальных сетях оставил комментарии под изображениями с символикой запрещённой в России организации "Исламское государство". Мужчина призывал к террору.По материалам ФСБ возбудили уголовное дело. Суд признал собранные доказательства достаточными и отправил мужчину в колонию на три года.











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