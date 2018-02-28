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28.02.18 08:52 Красноярские энергетики подвели предварительные итоги отопительного сезона



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На прямой линии красноярцы могли получить ответы от важнейших теплоснабжающих организаций краевого центра. Большинство вопросов касалось начислений за ресурсы, а также точечных проблем с отоплением. И как заявляют в СГК, в этом году пережить зиму удалось спокойно.

"Предприятия и оборудование наших предприятий отработали надёжно, каких-либо серьёзных нарушений в части теплоснабжения по вине предприятий Сибирской генерирующей компании не было", - сообщил директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

А уже сейчас начинается подготовка к новому отопительному сезону 2019 года. Решено инвестировать вдвое больше денег, чем в прошлом году. В этом году планируется потратить на теплоэнергетическое оборудование около 2-х миллиардов рублей. Всё делается с запасом и по прочности и по мощности, с учётом и объектов Универсиады.

Краевой центр ждут масштабные работы. Заменят более 12 километров трубопроводов, закончат ремонт на Вавилова, возьмутся и за другие болевые точки. "Улица Горького. Там планируется реконструкция исторического квартала. Мы совместно с администрацией города планируем одновременно с этим заменить теплосеть, которая имеет срок более 25 лет", - сообщил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Соцопросы показывают, что красноярцы в большинстве своим действительно довольны работой теплоэнергетиков. По итогам последнего исследования, 87% опрошенных удовлетворены качеством отопления, 92% - горячего водоснабжения.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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