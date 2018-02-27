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27.02.18 20:48 Арестован водитель автобуса, попавшего в ДТП в Кемеровской области





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Дело ведут кемеровские полицейские. По версии следователей, подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов, поэтому и заключён под стражу. В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину.







Водитель красноярского автобуса, который попал в ДТП с шестью погибшими , арестован. Напомним, в Кемеровской области машину с 49 туристами занесло на повороте. Произошло столкновению с грузовиком. Выжившему водителю предъявили обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Дело ведут кемеровские полицейские. По версии следователей, подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов, поэтому и заключён под стражу. В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину.











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