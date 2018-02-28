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28.02.18 09:10 Пресс-конференция начальника отдела правового обеспечения Росреестра по Красноярскому краю Елены Кац





Управление Росреестра по Красноярскому краю готовится к Единому дню консультаций. Мероприятие приурочено к 10-летию Росреестра и 20-летию создания в РФ системы госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.







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