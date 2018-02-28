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28.02.18 08:55 В Емельянове обсуждают проекты благоустройства посёлка





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В Емельянове вариантов для голосования два. Площадь на центральной улице - здесь уже стоят скамейки, есть брусчатка, но фонтан морально устарел. Емельяновцы хотят современные скамейки, красивое ограждение, удобный туалет, бесплатный Wi-Fi. Второй вариант - площадь возле ДК. Общественники уверяют, если всё получится, здесь можно будет проводить ярмарки, уличные концерты, смотреть футбол всем селом на большом экране, а при желании даже сыграть свадьбу.



"Здесь раньше была котельная, мы её в процессе работы сократили. Мероприятия поселковые и районные уже проводятся на этой площади. Преимущество в том, что у нас танцевальные залы и сразу выход на сцену", - пояснил глава пос.Емельяново Олег Бычков.



"Для того, чтобы привлечь сюда людей, нужно это место обустроить: озеленить, сделать лавочки, тренажёры какие-то для детей", - считает житель пос.Емельяново Ольга Куликова.



Какое именно из двух мест обновят, покажет количество голосов жителей. 18 марта емельяновцы придут на свои избирательные участки и им предложат проголосовать в том числе за проекты по благоустройству. Либо это будет сквер возле Дома культуры, либо площадь в центре посёлка. Финансирование уже предусмотрено, окончание работ - 2018 год.



Это федеральный проект по благоустройству, идея уникальна тем, что жители уже сейчас могут вносить свои предложения, что именно они хотят видеть. Архитекторы обещают все пожелания учесть.В Емельянове вариантов для голосования два. Площадь на центральной улице - здесь уже стоят скамейки, есть брусчатка, но фонтан морально устарел. Емельяновцы хотят современные скамейки, красивое ограждение, удобный туалет, бесплатный Wi-Fi. Второй вариант - площадь возле ДК. Общественники уверяют, если всё получится, здесь можно будет проводить ярмарки, уличные концерты, смотреть футбол всем селом на большом экране, а при желании даже сыграть свадьбу."Здесь раньше была котельная, мы её в процессе работы сократили. Мероприятия поселковые и районные уже проводятся на этой площади. Преимущество в том, что у нас танцевальные залы и сразу выход на сцену", - пояснил глава пос.Емельяново Олег Бычков."Для того, чтобы привлечь сюда людей, нужно это место обустроить: озеленить, сделать лавочки, тренажёры какие-то для детей", - считает житель пос.Емельяново Ольга Куликова.Какое именно из двух мест обновят, покажет количество голосов жителей. 18 марта емельяновцы придут на свои избирательные участки и им предложат проголосовать в том числе за проекты по благоустройству. Либо это будет сквер возле Дома культуры, либо площадь в центре посёлка. Финансирование уже предусмотрено, окончание работ - 2018 год. Евгения ПЛОТНИКОВА











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