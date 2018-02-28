Это федеральный проект по благоустройству, идея уникальна тем, что жители уже сейчас могут вносить свои предложения, что именно они хотят видеть. Архитекторы обещают все пожелания учесть.
В Емельянове вариантов для голосования два. Площадь на центральной улице - здесь уже стоят скамейки, есть брусчатка, но фонтан морально устарел. Емельяновцы хотят современные скамейки, красивое ограждение, удобный туалет, бесплатный Wi-Fi. Второй вариант - площадь возле ДК. Общественники уверяют, если всё получится, здесь можно будет проводить ярмарки, уличные концерты, смотреть футбол всем селом на большом экране, а при желании даже сыграть свадьбу.
"Здесь раньше была котельная, мы её в процессе работы сократили. Мероприятия поселковые и районные уже проводятся на этой площади. Преимущество в том, что у нас танцевальные залы и сразу выход на сцену", - пояснил глава пос.Емельяново Олег Бычков.
"Для того, чтобы привлечь сюда людей, нужно это место обустроить: озеленить, сделать лавочки, тренажёры какие-то для детей", - считает житель пос.Емельяново Ольга Куликова.
Какое именно из двух мест обновят, покажет количество голосов жителей. 18 марта емельяновцы придут на свои избирательные участки и им предложат проголосовать в том числе за проекты по благоустройству. Либо это будет сквер возле Дома культуры, либо площадь в центре посёлка. Финансирование уже предусмотрено, окончание работ - 2018 год.