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28.02.18 11:48 Один из старейших радиолюбителей Красноярья отмечает юбилей





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"Это мой старый знакомый. Начали с ним работать в начале 70-х годов. Прекрасный оператор, телеграфист", - рассказывает радиолюбитель Владимир Семененко.



Друзья у



"Когда шли хоккейные соревнования в Америке, он захотел узнать результат игры и спросил по радио у американцев. Его закрыли на три месяца - запретили работать в эфире", - вспоминает радиолюбитель.



С 90-летием ветерана поздравляют не только азбукой Морзе через ионосферу, но и лично его ученики. Даже в эпоху развитого Интернета находятся романтики, готовые ловить морзянку в бескрайнем эфире. Сегодня радиосвязь помогает находить не только друзей в разных странах, но и заблудившихся туристов там, где не ловит сотовая связь.



Азбуку Морзе Владимир Иванович выбивает не глядя. Сегодня ему исполнилось 90 лет. Впервые за передатчик сел ещё в конце 30-х годов. Во время войны он был подростком и учился на курсах радистов. Тогда-то и получил свой позывной - ЮА0БВ. На том конце - радиолюбитель из Забайкалья Анатолий Киселёв."Это мой старый знакомый. Начали с ним работать в начале 70-х годов. Прекрасный оператор, телеграфист", - рассказывает радиолюбитель Владимир Семененко.Друзья у красноярского радиолюбителя есть по всему земному шару. Владимир Семененко сделал 60 тысяч радиоконтактов. Ещё в советскую эпоху, когда страна была за железным занавесом, красноярские радисты общались с такими же энтузиастами из Австралии, Европы, Африки. Хотя за контакт с американцами его приятель однажды поплатился."Когда шли хоккейные соревнования в Америке, он захотел узнать результат игры и спросил по радио у американцев. Его закрыли на три месяца - запретили работать в эфире", - вспоминает радиолюбитель.С 90-летием ветерана поздравляют не только азбукой Морзе через ионосферу, но и лично его ученики. Даже в эпоху развитого Интернета находятся романтики, готовые ловить морзянку в бескрайнем эфире. Сегодня радиосвязь помогает находить не только друзей в разных странах, но и заблудившихся туристов там, где не ловит сотовая связь. Роман РЫКОВ











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