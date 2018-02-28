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28.02.18 17:41 Красноярские коммунальщики подвели предварительные итоги отопительного сезона





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За последние три года "КрасКому" передали около 30 километров брошенных сетей, они имеют 100-процентный износ. В этом году планируется передать ещё 25 километров. Причём для ремонта потребуется около 600 миллионов рублей.



Как заявили в "КрасКоме", в эту сумму входит полная перекладка бесхозных трасс - в большинстве случаев без этого не обойтись. Однако в 2017 году "КрасКом" переложил в шесть раз больше водопроводных и тепловых сетей, чем запланировали, и это привело к снижению аварийности. Сейчас необходимо сконцентрироваться на ремонте насосного оборудования и электрохозайства.



"Это и нам полезно, потому что сеть это сеть, а если остановится такое сооружение, как водозабор, воды не будет в целом районе или даже в нескольких. Поэтому по сетям мы считаем, что достаточно выполнили работ. Сейчас пока мы стабилизируем данные показатели. А по основному и вспомогательному оборудованию мы сделаем значительный акцент", - отметил генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.



По сути, подготовка к новому отопительному сезону уже началась и на ремонтную кампанию выделяется 470 миллионов рублей, это на 140 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. И как заявляют в "КрасКоме", в том числе эти деньги пойдут и на ремонт бесхозных сетей.



В этом году отопительный сезон проходит без сбоев. Меньше порывов стало на муниципальных сетях, которые обслуживает компания "КрасКом". По сравнению с прошлой зимой их количество уменьшилось на 10%, но при этом увеличилось число утечек на бесхозных сетях.За последние три года "КрасКому" передали около 30 километров брошенных сетей, они имеют 100-процентный износ. В этом году планируется передать ещё 25 километров. Причём для ремонта потребуется около 600 миллионов рублей.Как заявили в "КрасКоме", в эту сумму входит полная перекладка бесхозных трасс - в большинстве случаев без этого не обойтись. Однако в 2017 году "КрасКом" переложил в шесть раз больше водопроводных и тепловых сетей, чем запланировали, и это привело к снижению аварийности. Сейчас необходимо сконцентрироваться на ремонте насосного оборудования и электрохозайства."Это и нам полезно, потому что сеть это сеть, а если остановится такое сооружение, как водозабор, воды не будет в целом районе или даже в нескольких. Поэтому по сетям мы считаем, что достаточно выполнили работ. Сейчас пока мы стабилизируем данные показатели. А по основному и вспомогательному оборудованию мы сделаем значительный акцент", - отметил генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.По сути, подготовка к новому отопительному сезону уже началась и на ремонтную кампанию выделяется 470 миллионов рублей, это на 140 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. И как заявляют в "КрасКоме", в том числе эти деньги пойдут и на ремонт бесхозных сетей. Дмитрий БЫЗОВ











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