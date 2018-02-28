НОВОСТИ | Общество













28.02.18 20:50 В новой школе на Молокова прошли первые уроки





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"Школа построена по новому типовому проекту, рассчитана почти на 1300 учеников. Проект одобрен минстроем Российской Федерации и рекомендован для внедрения в других городах, в том числе и в Красноярске", - сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.



Для развития гармоничных личностей здесь есть всё для химических экспериментов, изучения иностранных языков, развития творческих талантов и спортивных достижений. Для выступлений - просторный концертный зал, для будущих защитников Отечества - лазерный тир.



Полностью эти парты заполнятся в сентябре. А сегодня первый звонок посреди учебного года прозвенел для 800 ребят. Подобные заведения появятся также в новой Покровке, Преображенском за "Планетой" и в Солнечном. "В 2018 году будет сдана школа в Канске на 550 мест. В Курагинском районе в деревне Петропавловка на 115 мест. Школа маленькая, но по всем современным стандартам, которые предъявляются к образовательному процессу", - сообщила и.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская.



Сегодняшнее новоселье обошлось федеральному и краевому бюджету почти в миллиард рублей. И как известно, лучшая инвестиция - это образование детей.



Новоселье в школе 154 началось с занятий по химии. Сегодня это самое современное среднеобразовательное учреждение в крае. Настоящий храм знаний в Советском районе должен разгрузить четыре соседних школы и при этом дать качественное образование юным красноярцам."Школа построена по новому типовому проекту, рассчитана почти на 1300 учеников. Проект одобрен минстроем Российской Федерации и рекомендован для внедрения в других городах, в том числе и в Красноярске", - сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.Для развития гармоничных личностей здесь есть всё для химических экспериментов, изучения иностранных языков, развития творческих талантов и спортивных достижений. Для выступлений - просторный концертный зал, для будущих защитников Отечества - лазерный тир.Полностью эти парты заполнятся в сентябре. А сегодня первый звонок посреди учебного года прозвенел для 800 ребят. Подобные заведения появятся также в новой Покровке, Преображенском за "Планетой" и в Солнечном. "В 2018 году будет сдана школа в Канске на 550 мест. В Курагинском районе в деревне Петропавловка на 115 мест. Школа маленькая, но по всем современным стандартам, которые предъявляются к образовательному процессу", - сообщила и.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская.Сегодняшнее новоселье обошлось федеральному и краевому бюджету почти в миллиард рублей. И как известно, лучшая инвестиция - это образование детей. Роман РЫКОВ

















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