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28.02.18 17:38 Высокопоставленных красноярских полицейских подозревают в превышении должностных полномочий





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"По предварительной версии следствия, в конце 2012 года заместитель начальника тыла и заместитель начальника ГУ МВД подписали акты приёмки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска. Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов с расчётного счёта ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 миллионов рублей. При этом фактически подрядчик выполнил работы только на 10 миллионов. Изолятор временного содержания УВД г.Норильска до настоящего времени не построен", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.





Высокопоставленных полицейских из главка регионального МВД подозревают в превышении должностных полномочий. Вот как это прокомментировали в Следственном комитете."По предварительной версии следствия, в конце 2012 года заместитель начальника тыла и заместитель начальника ГУ МВД подписали акты приёмки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска. Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов с расчётного счёта ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 миллионов рублей. При этом фактически подрядчик выполнил работы только на 10 миллионов. Изолятор временного содержания УВД г.Норильска до настоящего времени не построен", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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