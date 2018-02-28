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28.02.18 19:20 В Железногорске обсуждают проекты по благоустройству городского пространства



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На суд железногорцев представлены три проекта для благоустройства: пешеходные части улиц Ленина и Курчатова, а также бульвар Свердлова. "Хочется, чтобы наш город был чистым, красивым. Мне по душе бульвар Свердлова, потому что я культуру люблю и хочу, чтобы был театральный бульвар", - сказала общественный деятель Наталья Шулепова.

Местные жители, представители общественных организаций и власти, архитекторы собрались в проектной мастерской, чтобы внести в концепцию свои корректировки. Из федерального, краевого и местного бюджетов на благоустройство в Железногорске по этой программе выделено 10 миллионов рублей.

"Вполне возможно, что этой суммы не хватит на благоустройство всего участка, предусмотренного по дизайн-проектам. В этом случае мы можем перейти на второй этап, то есть на 2019 год, на который будут потрачены дополнительные средства на этот же участок, но на дальнейшее благоустройство", - пояснила начальник технического отдела УГХ администрации Железногорска Юлия Петрова.

Приоритетный федеральный проект формирования комфортной среды действует до 22 года. Его главная задача - активное участие горожан во всех процессах. Волонтёрские пункты для голосования будут развернуты 18 марта рядом с избирательными участками по выборам президента. Проголосовать можно будет не только за три варианта, но и предложить свой на будущее. Результаты станут известны 20 марта.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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