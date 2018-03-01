НОВОСТИ | Общество













01.03.18 08:57 В Красноярске состоялось очередное заседание экологического штаба





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"На сегодняшний день даны соответствующие поручения правительству, чтобы этот комплексный план с участием разных отраслевых ведомств федеральных был сформирован. Это очень важно ещё и потому, что большая часть источников загрязнения в Красноярске - это объекты федерального контроля и экологического надзора, и здесь без участия федеральных ведомств нам будет достаточно сложно запустить процесс оздоровления экологической обстановки", - сказал и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.











В Красноярске до вечера пятницы, 2 марта введён режим неблагоприятных метеоусловий. 28 февраля прошло очередное заседание экологического штаба. Представители крупных промышленных предприятий рассказали о модернизации производства и планах по снижению выбросов."На сегодняшний день даны соответствующие поручения правительству, чтобы этот комплексный план с участием разных отраслевых ведомств федеральных был сформирован. Это очень важно ещё и потому, что большая часть источников загрязнения в Красноярске - это объекты федерального контроля и экологического надзора, и здесь без участия федеральных ведомств нам будет достаточно сложно запустить процесс оздоровления экологической обстановки", - сказал и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.







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