НОВОСТИ | Общество













01.03.18 11:37 Проезд по улице Киренского не откроют до конца марта





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Сроки открытия проезда по улице Киренского в Красноярске в очередной раз сорваны. На этот раз дату возобновления движения на участке сдвинули ещё на месяц - до конца марта. "Вести" неоднократно рассказывали, открыть участок не могут из-за строительства подземного перехода и обустройства прилегающей территории. Стройка ведётся с сентября 2017 года.











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