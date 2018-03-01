Никита Трегубов получил медаль из рук Президента. Владимир Путин встретился с победителями и призёрами Олимпийских игр и вручил им награды. Церемония состоялась в Кремле.
Глава государства отметил, что прошедшая Олимпиада не обошлась без приятных сюрпризов и принесла новых героев. В частности, он отметил Никиту Трегубова, который привёз серебряную медаль и стал единственным красноярцем, завоевавшим призовое место на главных играх четырёхлетия.
Владимир Путин вручил Трегубову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также олимпийцев поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев.