НОВОСТИ | Спорт













01.03.18 11:47 Скелетонист Никита Трегубов награждён орденом "За заслуги перед Отечеством"





Фото Фото: Newslab.ru



Никита Трегубов получил медаль из рук Президента. Владимир Путин встретился с победителями и призёрами Олимпийских игр и вручил им награды. Церемония состоялась в Кремле.



Глава государства отметил, что прошедшая Олимпиада не обошлась без приятных сюрпризов и принесла новых героев. В частности, он отметил Никиту Трегубова, который привёз серебряную медаль и стал единственным красноярцем,



Владимир Путин вручил Трегубову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также олимпийцев поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев.











Никита Трегубов получил медаль из рук Президента. Владимир Путин встретился с победителями и призёрами Олимпийских игр и вручил им награды. Церемония состоялась в Кремле.Глава государства отметил, что прошедшая Олимпиада не обошлась без приятных сюрпризов и принесла новых героев. В частности, он отметил Никиту Трегубова, который привёз серебряную медаль и стал единственным красноярцем, завоевавшим призовое место на главных играх четырёхлетия.Владимир Путин вручил Трегубову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также олимпийцев поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













