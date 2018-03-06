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06.03.18 08:38 Заявления о голосовании по месту нахождения уже подали почти 7000 жителей края





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Собственно, заявление о голосовании по месту нахождения можно подать через портал "Госуслуги" или в многофункциональном центре. Но для многих сделать это на участке удобнее. "Процедура занимает менее пяти минут. Нужен только паспорт", - пояснила член участковой избирательной комиссии Елена Ташлыкова.



Данные избирателя заносятся в компьютер и по сети передаются в территориальную избирательную комиссию. Участки работают ежедневно по четыре часа. В довольно удобное время, особенно для работающих избирателей. В будни с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 14:00. Заявление на любом избирательном участке России можно подать вплоть до 12 марта. После 12-го сделать это можно только на участке по прописке.



Заявления о голосовании не по прописке, а по месту нахождения уже написали почти миллион 200 тысяч россиян. Из них почти семь тысяч - жители Красноярского края.



Дмитрий Малютин уже точно знает - 18 марта он будет находиться далеко от дома. Сам из Лесосибирска. На выборы ходит всегда - считает это своим гражданским долгом. Приехав в Красноярск, сразу зашёл на ближайший избирательный участок.Собственно, заявление о голосовании по месту нахождения можно подать через портал "Госуслуги" или в многофункциональном центре. Но для многих сделать это на участке удобнее. "Процедура занимает менее пяти минут. Нужен только паспорт", - пояснила член участковой избирательной комиссии Елена Ташлыкова.Данные избирателя заносятся в компьютер и по сети передаются в территориальную избирательную комиссию. Участки работают ежедневно по четыре часа. В довольно удобное время, особенно для работающих избирателей. В будни с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 14:00. Заявление на любом избирательном участке России можно подать вплоть до 12 марта. После 12-го сделать это можно только на участке по прописке.Заявления о голосовании не по прописке, а по месту нахождения уже написали почти миллион 200 тысяч россиян. Из них почти семь тысяч - жители Красноярского края. Елена АЛИШЕВЕЦ











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