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НОВОСТИ | Общество





02.03.18 08:40 Красноярским чиновникам в короткие сроки предстоит решить несколько глобальных задач



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Места на кладбищах Красноярска закончатся до конца года. Не менее 40 гектаров земли администрация ищет в соседних Берёзовском или Емельяновском районах. Под новым погостом не должно быть подземных вод, но требуется согласие рядом живущих людей.

"Земельных участков, готовых для реализации этой услуги, сейчас физически нет. Надо выполнять какие-то акты, изменения в генплан, проекты планировок, правила землепользования и застройки, чтобы привести земельный участок в соответствие с государственными нормами. Эта работа сейчас идёт", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Также чиновники обещают внедрять систему "Умный город". Появится ещё больше видеокамер, фиксирующих нарушения водителей. Весовой контроль уберёт с хрупких дорог мегаполиса перегруженные самосвалы и фуры, а светофоры будут автоматически настраивать "зелёную волну", чтобы уменьшить пробки. Планируют развивать и платные парковки, но по-новому.

"Так, как это есть сейчас, не устраивает никого. Ни предпринимателей, потому что они не могут вернуть свои инвестиции; ни город, ни красноярцев. Процесс сейчас слабо организован", - констатировал первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

А на заснеженную площадку с затрапезными заборами у Енисея без преувеличения вскоре будет смотреть весь мир. За год администрации Красноярска нужно украсить пустырь вокруг "Арены-Платинум", построить ещё один съезд с 4-го моста, благоустроить набережную Енисея и что-то решить с неприглядными фасадами старых корпусов, которые явно не создадут хорошего впечатления у гостей Универсиады.

Будем надеяться, что Красноярск сумеет решить свои проблемы и обаять иностранных гостей.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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