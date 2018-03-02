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НОВОСТИ | Общество





02.03.18 08:44 Весеннее тепло придёт в Красноярск во второй половине марта



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В Красноярском зоопарке шумно, как в тропическом лесу. Птицы и животные реагируют на солнце, которого становится всё больше. После затяжной зимы всё оживает и оживляется. Вылупляются птенцы. Плодятся и приматы, правда, сибирская весна для них выпадает на осень - в другом полушарии другое и время года.

"У экзотических животных, которые обитают в тропиках, всё немножко по-другому устроено. Но многие уже адаптировались к условиям Сибири", - рассказал сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.

Солнце стало ярче светить - это заметили красноярцы, которые уже надевают солнцезащитные очки. Но синоптики поспешили предупредить: сибирская весна обманчива - пока по ночам будет местами до -25 градусов, днём 8-13 ниже ноля. А тепло придёт только во второй половине марта.

"Температура воздуха будет в пределах нормы или выше неё. Дневные температуры будут повышаться до +3, а в отдельные дни до 8-10 градусов тепла", - сообщила ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.

При этом психологи предостерегают от наступления весенней депрессии. Расстройство может быть связано с неудачным выходом из зимы: гормональные перестройки, стрессы от недостатка света и тепла, авитаминоз. Советуют больше двигаться и жить по плану.

"Действовать не спонтанно, как мы привыкли во многом, когда у нас есть дела, а согласно какому-то расписанию. Действуя по графику, мы понимаем, что мы делаем и чувство безопасности увеличивается", - пояснила Медицинский психолог Ольга Таусинова.

Весна наступила по календарю, но в Сибирь она окончательно не пришла. Климатической весной синоптики называют такие условия, когда среднесуточная температура поднимается выше ноля. А произойдёт это приблизительно в середине апреля.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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