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02.03.18 08:44 Весеннее тепло придёт в Красноярск во второй половине марта





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"У экзотических животных, которые обитают в тропиках, всё немножко по-другому устроено. Но многие уже адаптировались к условиям Сибири", - рассказал сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.



Солнце стало ярче светить - это заметили красноярцы, которые уже надевают солнцезащитные очки. Но синоптики поспешили предупредить: сибирская весна обманчива - пока по ночам будет местами до -25 градусов, днём 8-13 ниже ноля. А тепло придёт только во второй половине марта.



"Температура воздуха будет в пределах нормы или выше неё. Дневные температуры будут повышаться до +3, а в отдельные дни до 8-10 градусов тепла", - сообщила ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



При этом психологи предостерегают от наступления весенней депрессии. Расстройство может быть связано с неудачным выходом из зимы: гормональные перестройки, стрессы от недостатка света и тепла, авитаминоз. Советуют больше двигаться и жить по плану.



"Действовать не спонтанно, как мы привыкли во многом, когда у нас есть дела, а согласно какому-то расписанию. Действуя по графику, мы понимаем, что мы делаем и чувство безопасности увеличивается", - пояснила Медицинский психолог Ольга Таусинова.



Весна наступила по календарю, но в Сибирь она окончательно не пришла. Климатической весной синоптики называют такие условия, когда среднесуточная температура поднимается выше ноля. А произойдёт это приблизительно в середине апреля.



В Красноярском зоопарке шумно, как в тропическом лесу. Птицы и животные реагируют на солнце, которого становится всё больше. После затяжной зимы всё оживает и оживляется. Вылупляются птенцы. Плодятся и приматы, правда, сибирская весна для них выпадает на осень - в другом полушарии другое и время года."У экзотических животных, которые обитают в тропиках, всё немножко по-другому устроено. Но многие уже адаптировались к условиям Сибири", - рассказал сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.Солнце стало ярче светить - это заметили красноярцы, которые уже надевают солнцезащитные очки. Но синоптики поспешили предупредить: сибирская весна обманчива - пока по ночам будет местами до -25 градусов, днём 8-13 ниже ноля. А тепло придёт только во второй половине марта."Температура воздуха будет в пределах нормы или выше неё. Дневные температуры будут повышаться до +3, а в отдельные дни до 8-10 градусов тепла", - сообщила ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.При этом психологи предостерегают от наступления весенней депрессии. Расстройство может быть связано с неудачным выходом из зимы: гормональные перестройки, стрессы от недостатка света и тепла, авитаминоз. Советуют больше двигаться и жить по плану."Действовать не спонтанно, как мы привыкли во многом, когда у нас есть дела, а согласно какому-то расписанию. Действуя по графику, мы понимаем, что мы делаем и чувство безопасности увеличивается", - пояснила Медицинский психолог Ольга Таусинова.Весна наступила по календарю, но в Сибирь она окончательно не пришла. Климатической весной синоптики называют такие условия, когда среднесуточная температура поднимается выше ноля. А произойдёт это приблизительно в середине апреля. Владимир БОГОМОЛОВ

















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