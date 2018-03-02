НОВОСТИ | Общество













02.03.18 09:00 В Красноярском крае могут упростить процедуру уплаты транспортного налога





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"Мы надеемся, что это приведёт к облегчению налогового бремени граждан, а соответственно, к увеличению экономической активности, потому что индивидуальные предприниматели, физические лица, освободившись от груза долгов предыдущих лет, смогут свободнее вести хозяйственную деятельность", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Егор Васильев.





В Красноярском крае могут упростить процедуру по уплате транспортного налога. Эту тему обсудили парламентарии на заседании комитета по бюджету и экономической политике. Если законопроект примут, красноярцы смогут обращаться в любое отделение налоговой службы, а не только в то, где зарегистрировано транспортное средство. Также подняли вопрос об инициативе Президента о так называемой налоговой амнистии."Мы надеемся, что это приведёт к облегчению налогового бремени граждан, а соответственно, к увеличению экономической активности, потому что индивидуальные предприниматели, физические лица, освободившись от груза долгов предыдущих лет, смогут свободнее вести хозяйственную деятельность", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Егор Васильев.







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