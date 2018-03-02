НОВОСТИ | Общество













02.03.18 11:43 В Красноярске прошёл рейд по отлову ассенизаторов-нарушителей





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"Предусматривает штраф на физическое лицо от 1000 до 1500 рублей. Данный материал был собран и будет направлен на рассмотрение в органы Росприроднадзора", - сообщил участковый уполномоченный отдела полиции №2 Красноярска Игорь Рыбаков.



Ассенизаторы работают на своём транспорте, их действия координируют. Но уличить и наказать организации, которые за всем этим стоят, очень сложно. Проблема в том, что в России такой вид деятельности не лицензируется. Хотя разрешение на слив в "КрасКоме" можно получить бесплатно.



В Красноярске есть только одна официальная станция для слива жидких бытовых отходов - на улице 60 лет Октября. Конечно, для миллионника этого мало. В планах была ещё одна, на Караульной горе, но вместо этого там появился жилой комплекс. По предварительным подсчётам, строительство новой станции может обойтись в 7 миллионов рублей, но даже этого нет в планах.



Ни прав, ни паспорта. Этого водителя задержали на месте преступления - незаконно сливал нечистоты из септиков частного сектора в городскую канализацию. Служба безопасности "КрасКома" обнаружила около 30 таких несанкционированных точек. Только у колодца на Калинина за час были замечены 10 машин. Совместные рейды коммунальщиков и полиции - единственный способ борьбы. Люки заделывают, на ассенизаторов заводят административные дела."Предусматривает штраф на физическое лицо от 1000 до 1500 рублей. Данный материал был собран и будет направлен на рассмотрение в органы Росприроднадзора", - сообщил участковый уполномоченный отдела полиции №2 Красноярска Игорь Рыбаков.Ассенизаторы работают на своём транспорте, их действия координируют. Но уличить и наказать организации, которые за всем этим стоят, очень сложно. Проблема в том, что в России такой вид деятельности не лицензируется. Хотя разрешение на слив в "КрасКоме" можно получить бесплатно.В Красноярске есть только одна официальная станция для слива жидких бытовых отходов - на улице 60 лет Октября. Конечно, для миллионника этого мало. В планах была ещё одна, на Караульной горе, но вместо этого там появился жилой комплекс. По предварительным подсчётам, строительство новой станции может обойтись в 7 миллионов рублей, но даже этого нет в планах. Вадим КУЛИКОВ

















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