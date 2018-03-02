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02.03.18 08:47 Специалисты Россельхознадзора рассказали, как правильно выбрать семена



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При покупке семян нужно просмотреть информацию на упаковке: название культуры, сорт. Особенно важен срок годности: для одинарных пакетов - до конца 2018 года, для двойных - до 19-го. Также нужно проверить, входит ли этот сорт семян в государственный реестр.

"Не стоит обращать внимание на броские названия. Потому что сейчас массово выявляются наименования сортов, которые не внесены в государственный реестр селекционных достижений. В любом случае, при приобретении семян можно и нужно требовать документ на сортовые и посевные качества. При покупке, при реализации, при поставках такой документ обязателен", - пояснил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Андрей Кулешов.

Садоводы и дачники могут обратиться в лабораторию Россельхознадзора и проверить приобретённые семена на всхожесть и на наличие семян сорных карантинных растений. "Мы выявляли в партии семян горчицы семена карантинного сорного растения горчака ползучего. Это очень вредное растение корнеотпрысковое, если оно будет находиться в нашем регионе, будет нанесён большой вред сельскому хозяйству. Такие партии были уничтожены", - сообщила ведущий агроном ФГБУ "Красноярский референтный центр Россельхознадхора" Татьяна Насыпова.

Спектр исследований большой: чистота, влажность, подлинность семян, заселённость вредителями, определение сортовой чистоты методом электрофореза. Также семена проверяют на наличие ГМО-компонентов. "В настоящее время это в семенах практически равно нулю. Бывают генетически модифицированные организмы найдены в кормах, но количество таких находок всё же очень мало", - отметила ведущий микробиолог ФГБУ "Красноярский референтный центр Россельхознадхора" Елена Якименко.

Специалисты советуют приобретать семена в специализированных магазинах и обходить стороной стихийные рынки. 10% семян в крае продают с нарушениями.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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