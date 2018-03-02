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02.03.18 09:10 Интервью: депутат городского совета Красноярска Виталий Дроздов





В январе глава Красноярска Сергей Ерёмин сообщил, что в 2018 в Красноярске появится 10 новых зелёных пространств. Следом был оглашён список возможных мест. Это, например, сквер у цирка, сквер "Серебряный", сквер у ДК "Кировский" или сквер Весны в районе улицы Молокова. Выбрать предстоит горожанам. Эту тему журналист Мария Семёнова обсудила с депутатом городского совета Красноярска Виталием Дроздовым.







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