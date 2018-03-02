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02.03.18 08:59 В Красноярске отравились 45 кадет





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"В пищеблоке изъяты образцы пищи, взяты смывы рук у персонала кухни. Опрашиваются воспитатели и воспитанники", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.







В Красноярске отравились 45 кадет. Все они ученики 5-6 классов. Уже возбуждено уголовное дело. Одного курсанта доставили в инфекционное отделение детской городской больницы. Все остальные дети осмотрены врачами, состояние их здоровья не внушает опасений. Сейчас в кадетском корпусе работают сотрудники Роспотребназдора и Следственного комитета, они пытаются выяснить причины происшествия."В пищеблоке изъяты образцы пищи, взяты смывы рук у персонала кухни. Опрашиваются воспитатели и воспитанники", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.













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