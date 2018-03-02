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02.03.18 11:40 В Норильске спасли 37 замерзавших вахтовиков





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"В 20:57 колонна прибыла на рудник "Комсомольский". Пассажирам автобуса было предоставлено горячее питание и проведён медицинский осмотр. Люди в медицинской помощи не нуждаются, состояние их здоровья удовлетворительное. Для проведения эвакуации было задействовано 42 человека и 12 единиц техники", - сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Александр Якимов.







На севере края в снежном плену едва не погибли 37 вахтовиков. Несмотря на штормовое предупреждение, рабочие на автобусах выехали в Норильск и застряли в метели. Пробиваться к замерзающим людям спасателям пришлось несколько часов - через трёхметровые сугробы и нулевую видимость. К счастью, спасательная операция завершилась удачно."В 20:57 колонна прибыла на рудник "Комсомольский". Пассажирам автобуса было предоставлено горячее питание и проведён медицинский осмотр. Люди в медицинской помощи не нуждаются, состояние их здоровья удовлетворительное. Для проведения эвакуации было задействовано 42 человека и 12 единиц техники", - сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Александр Якимов.











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